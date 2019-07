У потопљени Њу Орлеанс стиже "Бери"; Упаљени сви аларми (ФОТО/ВИДЕО)

Метеоролози кажу да би олуја могла да прерасте у ураган до краја дана, а просјечна јачина вјетра је око 55 километара на сат.

Како је јавио Глас Америке, према прогнозама ће у петак и суботу на потезу западног Тексаса и Луизијане пасти између 25 и 50 центиметара кише.

Тропска олуја, за коју се очекује да постане ураган назван "Бери", могла би да удари западно од Њу Орлеанса на ријеци Мисисипи.

Hurricane Barry under construction caught by @Astro_Christina aboard the International Space Station 270 miles above.

Систем насипа у том граду се налази пред највећом пробом послије урагана "Катрина", а вјерује се да река Мисисипи достићи свој највиши ниво за скоро 70 година - шест метара.

Њу Орлеанс је већ под водом због обилне кише, до 23 центиметра, која је падала претходних дана. Поплављена је и историјска Француска четврт.

New Orleans is preparing for a likely hurricane which is forecast to hit the already-flooded US city this weekend



