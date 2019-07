Путници ударали главом у плафон: Принудно слетање због јаке турбуленције (ВИДЕО)

Авион је, како је у четвртак саопштено из компаније, летио према Аустралији, али је био присиљен да слети због "непредвиђене и изненадне турбуленције", пренио је АП.

- Према тренутним информацијама, 35 људи је лакше повријеђено - саопштила је портпаролка компаније.

Путници су изјавили да су због јаких турбуленција људи ударали у плафон авиона.

Авион су по слијетању дочекале хитне службе.

Турбуленција се, према ријечима портпарола америчке Федералне администрације за ваздухопловство, догодила на око 11.000 метара, на око 950 километара од Хонолулуа.

More than 30 airplane passengers were injured after an Air Canada jet hit severe turbulence Thursday; the plane was forced to make an emergency landing in Honolulu.



"A lot of people hit the ceiling," one passenger says.@krisvancleave reports https://t.co/AsWcaddVjN pic.twitter.com/HxJ8ddBLMx