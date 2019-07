Ђоковић против Агута води 2:1 у сетовима (ФОТО/ВИДЕО/УЖИВО)

Новак Ђоковић се састаје са Робертом Баутиста Агутом. Ђоковић је са Агутом до сада играо десет пута и славио у седам сусрета. Ове године су се састали два пута и оба пута је славио Шпанац.

У другом полуфиналу састају се Роџер Федерер и Рафаел Надал.

--------

Ток меча:

16:36 Ђоковић лако до гема, 1:1.

16:30 Новак пропустио три брејк шансе. Могао је Ђоковић да потпуно сломи Агута, али се Шпанац извукао и спасао чак три брејк лопте, 0:1.

16:21 Погледајте статистику.

Set 3 #Djokovic - RBA stats

43 min.

net set pic.twitter.com/WD6RB5qrCf — C Kristjánsdóttir (@CristinaNcl) July 12, 2019

16:17 СЕТ за Ђоковића, 6:3.

16:15

#Djokovic is in danger of surrendering his advantage at 15-40- he saves the first break point off an RBA forehand error, and then punctuates a 45-shot rally with a precision backhand winner down the line. Super shot.



The Serbian lets out a big roar after securing the hold. 5-3. pic.twitter.com/E1zm9UKTqo — Live Tennis (@livetennis) July 12, 2019

16:13 45 удараца на другој брејк лопти... нереално.

45 shots — doublefault28 (@doublefault28) July 12, 2019

16:10 Ђоковић потврдио брејк, води 5:2.

16:06

.@DjokerNole regains the lead.



The defending champion leads Roberto Bautista Agut 6-2, 4-6, 4-2. #Wimbledon pic.twitter.com/PIGxpyYuL5 — ATP Tour (@ATP_Tour) July 12, 2019

16:04 КОНАЧНО! Брејк Ђоковића, 4:2.

16:01 Агут не посустаје. У сваком сервис гему Ђоковића, Агут игра има полу-шансе, али му Новак за сада не дозвољава да их искористи, 3:2.

15:54

15:51 Новак не испушта сервис, 2:1.

15:47 Агут сигуран, 1:1.

15:41 Добија Новак први гем трећег сета, 1:0.

15:37 Новак иронично публици у Лондону.

15:34 Ђоковић изгубио други сет, 4:6.

15:29 Новак смањио заостатак, Агут сервира за 1-1.

15:20 мучи се Ђоковић у другом сету 3:4. Новак је искористио тек четврту гем лопту.

15:12 извукао се Новак из тешке ситуације 2:3

15:02 Баутиста Агута потврдио брејк 3:1

14:56 Шпанац долази до вођства од 2:1 у другом сету

14.53 Баутиста Агута изједначује на 1:1

14:51 1:0 за Ђоковића у другом сету

14:45 У полуфиналу Вимблдона Ђоковић води са 1:0

Racing out of the blocks - the defending champion@DjokerNole wins the first set 6-2 against Bautista Agut in 36 minutes#Wimbledon pic.twitter.com/vjInycNlN1 — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2019

14:42 Ђоковић води са 5:2 у првом сету

14:22 Ђоковић потврдио брејк и води са 3:0

14:16 Српски тенисер прави брејк и води са 2:0

14:13 Ђоковић води са 1:0

14:10 Ђоковић и Баутиста-Агут излазе на Централни терен комплекса у Вимблдону