Халепова декласирала Вилијамсову у финалу Вимблдона!

Румунка Симона Халеп поразила је Американку Серену Вилијамс резултатом 2:0 у сетовима те је тако први пут у каријери освојила Вимблдон.

Халеп је пуно боље отворила меч и већ у првом гему на сервис Серене направила је брејк, а након што је без изгубљеног поена освојила гем на свој сервис, направила је и други узастопни брејк, стигла у вођство од 3:0 и први сет је лагано ријешила у своју корист.

На крају, Халеп је до водства од 1:0 у сетовима стигла резултатом 6:2.

У другом сету Вилијамс је заиграла мало боље, била је сигурнија у игри на свој сервис, али то није било довољно да одговори на сјајну игру Румунке која је резултатом 6:2 освојила и други сет и постала прва Румунка у историји која је освојила ово такмичење.

Серени Вилијамс је ово други узастопни пораз у финалу Вимблдона, а прошле године поражена је од њемачке тенисерке Анђелик Кербер.

Вилијамсова је до прилике да се бори за своју осму титулу на Вимблдону стигла побједом над Барбаром Стрицовом у два сета у полуфиналу.

Са друге стране, Халепова је у свом другом финалу на Вимблдону, а претходно је савладала Елину Свитолину, такође у два сета.

