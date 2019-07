Муратоглу: Новак је најбољи играч свих времена

Француз је у изјави за ББЦ, током разговора у којем се повела прича ко је такозвани ГОАТ (the greatest of all time), стао на Новакову страну и то из неколико разлога.

Он је рекао да српском тенисеру, који има мање највећих трофеја (15) у односу на Надала (18) и Федерера (20), није било лако да у њиховој ери дође до тако великог броја успјеха.

Он је истакао чињеницу да је Новак у Гренд слем финалима побјеђивао само два пута играче који су ван круга у који је поред Федерера и Надала придодао и Ендија Марија.

- Када су сва тројица на врхунцу игре, Новак има предност у односу на њих. Дошао је у периоду када су Рафа и Роџер већ доминирали игром, доказао је да је у стању да побјеђује обојицу, постао и остао број један и то је радио неколико пута - каже Муратоглу.

Познати стручњак каже да зна и због чека је Ђоковић био толико успјешан у окршајима са својим највећим ривалима.

- Када се Новак појавио на сцени, сви су ми говорили како је немогуће побиједити Надала и Федерера, како су прејаки. Али млади момак је вјеровао у то, рекао је, "побиједићу их". Сви су се питали, ко је тај момак, како може да каже тако нешто, како може да нема поштовања према двојици највећих свих времена? Он је у томе успио зато што је у то снажно вјеровао. Све је било захваљујући његовој жељи за успјехом и вјери у себе - закључио је тренер Серене Вилијамс.