Ђоковић освојио Вимблдон! (ФОТО/ВИДЕО)

Ђоковић је побиједио Федерера послије драматичног спектакла у пет сетова, после петочасовне борбе – 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12.

Ђоковић је дошао до свог 16. Гренд слема у каријери, петог на Вимблдону.

Вимблдон је претходно освајао 2011, 2014, 2015. и 2018.

Ток меча:

20.10 ЂОКОВИЋ ОСВОЈИО ВИМБЛДОН!

A match for the ages…



The moment @DjokerNole retained his crown to become #Wimbledon champion for a fifth time after a historic men’s singles final#JoinTheStory pic.twitter.com/zDQlEBviMD — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019

20.00 Слиједи СУПЕР ТАЈ БРЕЈК ПРВИ ПУТ У ИСТОРИЈИ...

1:0 за Ђоковића; 1:1 изједначује Федерер; 2:1 гријеши Федерер, минибрејк Ђоковића; 3:1 за Ђоковића; 4:1 води Ђоковић; 4:2 смањује вођство Федерер; Сјајан сервис Федерера 4:3; Ђоковић води са 5:3; Сјајна бекенд паралела...6:3 за Ђоковића. 7:3 за Ђоковића!

19.58 Ђоковић - Федерер 12:12

19.47 Ђоковић осваја гем 12:11

19.45 Федерер изједначује 11:11

19.42 Гем за Ђоковића 11:10

19.38 Федерер добија гем за изједначење 10:10

19.35 Ђоковић води 10:9

19.32 Још једно изједначење у петом сету 9:9

19.28 Гем за Ђоковића 9:8

19.24 Ђоковић враћа брејк за ново изједначење 8:8

He refuses to be beaten.@DjokerNole saves two Championship points in a row and breaks Roger Federer back to level at 8-8 in the fifth set #Wimbledon pic.twitter.com/pqrJjvbCH8 — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019

19.18 Федерер прави бреј и сервира за 21 грен слем титулу 7:8

19.13 Федерер осваја гем 7:7

19.10 Гем за Ђоковића 7:6

19.07 Швајцарац изједначује на 6:6

18.01 Гем за Ђоковића и вођство од 6:5

18.56 Федерер смањује на 5:5

18.52 Гем за Ђоковића 5:4

18.48 Швајцарац је успио да се врати у меч 4:4

Unbelievable drama… @RogerFederer immediately breaks back against Novak Djokovic in the fifth set decider#Wimbledon pic.twitter.com/5GljSNRTqE — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019

18.43 Брејк прави Федерер 4:3

18.35 Ђоковић прави брејк и води са 4:2

Advantage, Novak...@DjokerNole gets the first break in the fifth and deciding set against Roger Federer#Wimbledon pic.twitter.com/HakX30dSpW — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019

18.31 Добар сервис Ђоковића и води са 3:2

18.24 Федерер добија сервис гем и изједначује на 2:2

18.21 Гем за српског тенисера уз мање проблеме 2:1

18.18 Федерер смањује на 1:1

18.13 Лаган гем за Ђоковића и вођство у петом сету 1:0

18.05 Федерер користи прву сет лопту 4:6

Roger Federer takes the 4th set, 6-4.



We are going five at the #Wimbledon final for the first time since the 2014 one between... Djokovic and Federer.



[getty] pic.twitter.com/g4MGSimiOZ — José Morgado (@josemorgado) July 14, 2019

18.03 Српски тенисер смањује резултат на 4:5

18.00 Ђоковић прави брејк 3:5

17.53 Грешка за грешком Ђоковића. Федерер прилично лако долази до новог брејка 2:5

17.50 Швајцарац води са 2:4

17.47 Федерер прави брејк за вођство од 2:3

17.42 Изједначење 2:2

17:38 Ас сервис. Сигуран гем за Ђоковића 2:1

#WimbledonFinal Mientras Djokovich mantenga su juego por el backhand de Federer que está inconsciente hoy debe ganar la la final.

Djokovich 7-1-7-2

Federer 6-6-6-1 pic.twitter.com/nebnWYNPN8 — Luis Murphy (@LuisMurphy) July 14, 2019

17.37 Форхенд винером Федерер добија овај гем за изједначење 1:1

17:31 Сигуран гем за Ђоковића и за вођство у четвртом сету 1:0

17:26 Ђоковић осваја трећи сет!

One set away from a fifth #Wimbledon title…@DjokerNole wins the third set tie-break 7-6(4) to take a 2-1 lead over Roger Federer pic.twitter.com/tNHNGo98bP — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019

17.18 Слиједи тај брејк

1:0 гријеши Федерер. Мини брејк прави Ђоковић; Аут лопта. 2:0 води Ђоковић; 3:0 води српски тенисер; 1:3 први поен Федерера; Гријеши Федерер 4:1 води Ђоковић; 5:1 сјајан поен за Ђоковића; 5:2 гријеши Ђоковић; 5:3 поен за Федерера; 5:4 ас Федерера; 6:4 аут прави Федерер; Ђоковић има двије сет лопте; 7:4 за Ђоковића

17.17 Ђоковић почео боље да сервира. Гем за Ђоковића 6:6

17.13 Федерер води са 5:6

17.10 Ђоковић добрим сервисом изједначује на 5:5

17.05 4:5 води Федерер. Ђоковић сервира за опстанак

17.01 Ђоковић прилично лако добија сервис гем 4:4

After a massive letdown cost Novak Djokovic the second set of the Wimbledon final, he seems back on track in a tight third set that seems destined to be decided by another tiebreaker. Is 4-4 in set three. https://t.co/hsPQPKW7aq pic.twitter.com/4uL7PnT9kd — Pete Bodo (@ptbodo) July 14, 2019

16.59 Без изгубљеног поена Федерер добија и овај сервис гем 3:4

16.57 Ђоковић изједначује на 3:3

16.53 Гем за Федерера. 2:3 води Швајцарац

16.51 Коначно добар сервис гем Ђоковића послије дужег времена 2:2

16.45 Федерер сјајно игра на свој сервис и узима гем без изгубљеног поена 1:2

16:43 Ђоковић осваја гем и изједначује на 1:1

16:40 Федерер одличан и на почетку трећег сета. Води са 0:1

16.34 Очајан сет Ђоковића. 1:6 за Федерера

16.30 Осми ас сервис Федерера и огромна предност у другом сету 1:5

16.27 Ђоковић осваја први гем у другом сету и смањује резултат на 1:4

Of the 19 times Roger Federer has dropped the first set against Novak Djokovic, he's come back to win only once...



But it's been one-way traffic in the second set, with the Swiss breaking twice to open up a 4-1 lead #Wimbledon pic.twitter.com/iDX0xQ3Hp8 — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019

16.24 Федерер води са 0:4

16.20 Лошија игра Ђоковића и Федерер има предност од 0:3 у другом сету

16:17 Федерер потврдио брејк и води са 0:2

16.10 Упркос слабијој игри од уобичајене, Ђоковић преокретом у тај брејку осваја први сет послије сат времена борбе 7:6

16.00 Слиједи тај брејк

0:1 за Федерера; 1:1 изједначује Ђоковић; 1:1 Чист форхенд промашио Федерер. Ђоковић води са 2:1; Мини брејк Ђоковића 3:1; Ас сервис Федерера 3:2; Федерер бекенд винером изједначује на 3:3; Форхенд винер Федерера и вођство од 3:4; Одличан сервис Федерера и 3:5; Враћа мини брејк Ђоковић 4:5; Гријеши Федерер 5:5; Ђоковић има сет лопту на сервис Федерера и води са 6:5; Ђоковић користи грешку Феререра 7:5

16.00 Четврти ас Ђоковића за изједначење 6:6.

15.55 Федерер осваја гем 5:6

15.52 Наставља се велика борба у првом сету. Гем за Ђоковића и изједначење 5:5

15.46 Ас сервис Федерера, његов четврти, и вођство од 4:5

15:42 Ђоковић осваја наредни гем 4:4

15.37 Федерер четврти гем осваја са неколико излазака на мрежу гдје је одиграо перфектно и повео 3:4

15.35 Српски тенисер изједначује на 3:3

15.30 Федерер води 2:3

15.28 Ђоковић добија сервис гем и изједначује на 2:2

15.18 Гем за Федерера који води са 1:2 у првом сету

15.15 Гем осваја Ђоковић и изједначује на 1:1

15.12 Федерер осваја први сервис гем 0:1

15.10 Почело финале Вимблдона

15.00 Ђоковић и Федерер изашли су на централни терен, у току је загријавање...