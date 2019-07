Буран дочек за Теодосића у Болоњи (ВИДЕО)

Плејмејкер је договорио сарадњу са учесником Еврокупа и потписаће уговор на три године вриједан 6.5 милиона евра. Теодосић ће у новој клубу сарађивати са селектором Србије Александром Ђорђевићем.

Виртус је прошле сезоне освојио ФИБА лигу шампиона.

#Teodosic is landed in #Bologna. Virtus’ supporters simply amazing. via @Sportando pic.twitter.com/EflQwpTfOv