Избио велик пожар на Зрћу, стигла два канадера (ВИДЕО)

Евакуисано је око 10.000 људ,и јер се ондје одржавао Fresh Island festival.

Fresh Island is lit. I mean on fire pic.twitter.com/g4GXsfQXfF — 9bills.co.uk (@9bills) July 15, 2019

Ватра гута борову шуму, а гашење отежава јака бура која дува на том подручју. Борба са буктињом траје сатима. На терен су јутрос стигла и два канадера.

​Посјетиоци су са плаже евакуисани аутобусима, док је ватра гутала све око њих.

Ohhh at least I got to enjoy #freshisland ... pic.twitter.com/WZ5hVHPOMy — seb (@shh360) July 16, 2019

- На пожаришту у Новаљи (Зрће) колегама на терену у помоћ су дошла два канадера Croatia Canadair Cl-415, Air Tractor AT 802 & AT 802 Fire Boss - јављају на Фејсбук страници Ватрогасци они су наши хероји.

​Узрок пожара још увијек није познат.