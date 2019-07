Бурна сједница америчког Конгреса, предсједница драматично напустила салу (ВИДЕО)

Резолуцијом, усвојеном са 240 према 187 гласова, снажно се осуђују Трампови "расистички коментари који су легитимизовали и повећали страх и мржњу према новим Американцима и људима других раса", преноси Танјуг.

​Само гласање је било на рубу инцидента, преноси РТ, јер је председавајућа Конгреса Ненси Пелоси у знак протеста у једном тренутку напустила седницу.

Сваки члан ове институције, био он демократа или републиканац, требало би да нам се придружи у осуди предсједникових расистичких твитова. Било шта мање од тога представљало би шокантно одбијање наших вриједности и срамотно одустајање од наше заклетве да штитимо амерички народ, рекла је Пелосијева.

Те оцјене одмах су испровоцирале републиканце међу конгресменима.

Републиканац Даг Колинс захтијевао је да се ове оцјене Пелосијеве избришу из записника због нарушавања правила Конгреса којима се забрањују лични напади на предсједника или друге законодавце. У овој иницијативи му се придружио и републиканац Емануел Кливер.

JUST IN: Rep. Cleaver, who had been presiding over the House chamber, declares "I abandon the chair” and drops gavel on the dais as House members await ruling on if Speaker Pelosi's comments on the president's tweets will be taken down. pic.twitter.com/SzdZqfLrBM