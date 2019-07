Проглашена хитна међународна здравствена ситуација; Откривено ко је ширио болест (ФОТО/ВИДЕО)

Ситуација је постала више него алармантна оног тренутка када се вирус ове седмице проширио на град Гому од два милиона људи. Тај град се иначе налази на граници с Угандом, а према тврдњи конгоанских званичника еболу је у град донио свештеник који је користио неколико лажних имена.

- Пастор који који је донеи еболу у Гому користио је неколико лажних имена како би сакрио идентитет док је путовао према граду - рекли су неименовани званичници Конга, преноси АП.

Наводи се да је СЗО, која је епидемију прогласила јуче, дан прије тога објавила да је тај мушкарац преминуо и да здравствени радници настоје да што прије пронађу десетине људи са којима је био у контакту, укључујући и оне који су били са њим у аутобусу.

Nearly a year after a deadly Ebola outbreak - today the World Health Organization declared it an international health emergency. But there are so many challenges.



Canadian @GwenEamer has been working in Goma, DRC with the @IFRCAfrica to help battle the virus. pic.twitter.com/1IhQewI1ba