Тренеру Динама из Букурешта позлило, љекари му на терену спасили живот (ВИДЕО)

Он се нашао на удару домаћин навијача који су му током првог дијела скандирали да поднесе оставку, иако је на функцији тек мјесец дана.

Очигледно му је то тешко пало да се у једном моменту само срушио док је сједио на клупи.

Било је то у 31. минуту при резултату 0:0. Судија је моментално прекинуо сусрет а љекари су потрчали да му помогну.

BREAKING NEWS: Absolutely shocking stuff during the big Dinamo vs Craiova derby! Dinamo manager Neagoe collapsed on his bench. He is now taken care of by the doctors on the ambulance. Players are crying, fans petrified. Shocking scenes! pic.twitter.com/mSNHweOZmZ