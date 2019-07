Дијелови Њујорка у мраку због таласа врућине (ВИДЕО)

Од 40.000, њих 20.000 су потрошачи у Бруклину којима је струја искључена у недјељу како би комунална служба могла да изврши порпавке и спријечи већа искључења електричне енергије, рекао је градоначелник Њујорка Бил де Блазио.

У југоисточном Бруклину је 13.000 потрошача добило струју, пренијела је агенција АП.

LIGHTS OUT: A New York City subway station goes dark as a power outage affects parts of midtown and extending up to the Upper West Side of Manhattan. https://t.co/iUBanGSkbI pic.twitter.com/Pbh4WYkfyU