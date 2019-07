Ким Џог Ун обишао нову подморницу (ФОТО)

Ким Џонг-Ун је изразио велико задовољство због чињенице да је подморница дизајнирана и изграђена како би у потпуности могла да испуни војно-стратешке циљеве у свим околностима.

Како пише агенција, подморница ће се користити за обављање тактичких задатака у Јапанском мору, али није прецизирано коју врсту наоружања она носи.

Supreme Leader Kim Jong-un has inspected a new submarine aimed at implementing North Korea's "military strategic intention". There's no word on the date of the inspection, but state media say its deployment in the East Sea - also called the Sea of Japan - is "near at hand". pic.twitter.com/m7T8ftpxEx