Преминуо глумац из филмова о Џејмсу Бонду (ФОТО)

Он се давне 1973. године појавио у првом филму о Џејмсу Бонду под називом "Live and Let Die", редитеља Роџера Мура и то у улози Феликса Лајтера.

Хедисон се 16 година касније поново вратио играјући у још једном наставку о Бонду наслова "Licence to Kill". У међувремену је радио на другим пројектима.

На званичном Твитер налогу "Џејмс Бонд" са тугом је саопштено да је преминуо Дејвид Хедисон, уз његову стару фотографију из времена када је играо ЦИА агента Феликса Лајтера.

- Много нам је жао што је Дејвид Хедисон преминуо. Наше мисли су уз његову породицу и пријатеље - пише у твиту, уз напомену које је улоге Дејвид играо у 007 остварењима.

We are very sorry to learn that David Hedison has passed away. David played Felix Leiter in LIVE AND LET DIE (1973) opposite Sir Roger Moore, he returned to the role in 1989 with Timothy Dalton as James Bond, in LICENCE TO KILL. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/G9cyRCvQNM