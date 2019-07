Бомбаш самоубица напао хрватске војнике у Афганистану (ФОТО/ВИДЕО)

- Према посљедњим информацијама, један војник је задобио тешке физичке повреде главе и налази се у животној опасности, а остала два војника су задобила теже повреде, али се налазе ван животне опасности - рекао је Крстичевић на ванредној конференцији за медије.

Наводи се да се код једног војника ради о прелому ноге, а код другог о повреди руке.

- Ради се о изолованом нападу, а сви остали припадници хрватског контигента су на сигурном - рекао је Крстичевић.

Он је додао да је јутрос разговарао са предсједницом Колиндом Грабар-Китаровић и премијером Андрејом Пленковићем, који су упознати с овим догађајима.

Three #operators from #Croatian #specialforces were wounded in #Afghanistan , with one in critical conditiin, a few hours ago when a #VBIED rammed their vehicle pic.twitter.com/Oc7rffFFwn

Медији преносе да се на возило у којем су били хрватски војници залетио бомбаш самоубица на мотоциклу.

Авганистански медији пишу да су одговорност за напад преузели талибани.

Contradictory news about casualties in #Kabul blast, very limited media info. Some brief reports came almost 2 hrs. late except in the case of @pajhwok #Afghanistan pic.twitter.com/SAHWYnMGS1