Нови талас врућине у Европи; у У Бордоу измјерено 41,2 степена (ФОТО)

У француском граду Бордоу јуче је измерена највиша температура од 41,2 степена Целзијусова од када се води евиденција, чиме је премашен рекорд из 2003. године, када је било измјерено 40,7 степени, пренио је ББЦ.

Прогностичари предвиђају да ће ове седмице у Европи бити забиљежени нови рекорди, укључујући и Белгију, Њемачку и Холандију.

Портпаролка Свјетске метеоролошке организације Клер Нуји изјавила је да топлотни таласи носе "знак климатских промјена".

- Као што смо видјели у јуну, они постају све учесталији, они почињу раније и постају све интензивнији - истакла је Нуји и додала да то није проблем који ће нестати.

У већем дијелу Француске је издат наранџасти аларм, други највиши ниво упозорења.

#France set new temperature records on Tuesday as temperatures topped 40°C. Many more heat records are expected in the next 2 days in countries including France, Germany, Belgium, NL, and possibly UK, during Europe's 2nd intense #heatwave of the year.#ClimateChange pic.twitter.com/PoAM3h4Ku3