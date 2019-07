Кузмић пуштен на кућно лијечење; Звезда захвалила бањалучким љекарима (ФОТО)

- Конзилијум љекара одлучио је да Огњен свој опоравак настави у кругу породице, али уз честе и детаљне контроле које ће обављати и у наредном периоду - саопштено је из Кошаркашког клуба Црвена звезда.

Клуб је још једном захвалио љекарима из Бањалуке и Београда који су санацијом тешких повреда учинили да Кузмић може кући већ послије 11 дана.

Кузмић је тешко повријеђен у саобраћајној незгоди која се 14. јула догодила на магистралном путу Бањалука-Приједор у Рамићима. Задобио је преломе костију лица, вилице, оток мозга и нагњечење грудног коша.

We are extremely happy to see Ognjen Kuzmic getting better and wish him successful recuperation! @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/shOtyCvHsA