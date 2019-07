Озил нападнут ножем, Колашинац га спасио (ВИДЕО)

"Десетку" Арсенала спасао је саиграч Сеад Колашинац, који се голорук супротставио нападачима.



Арсенал је потврдио да се десио инцидент, али и да су оба фудбалера у реду.

An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.



Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.



Arsenal comment: "We have been in contact with both players and they are fine."