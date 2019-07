Меси нападнут на Ибици, обезбјеђење спријечило тучу (ВИДЕО)

На снимку на друштвеним мрежема види се како послије вербалног сукоба обезбијеђење штити Аргентинца, који је прошао без повреда.

Some angry Barcelona fans tried to beat Lionel Messi during a concert after they realised he's a fraud who has 0 international titles and has been promising them a Champions League since the last 4 years and bottling it everytime.

pic.twitter.com/RSvCj72j3E