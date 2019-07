Почело масовно чиповање људи (ВИДЕО)

Са уграђеним чиповима људи у Шведској могу да отварају врата на додир или само када приближе руку уз кваку, а многи су пристали и због медицинских разлога, пише Брајт сајд.

Наиме, чип је могуће програмирати да подсјећа пацијента када треба да попије лијек, као и за којом бочицом или кутијом лијекова да посегне, да не би погријешио, преноси Infoks.net.

Ovako se ČIPUJU LJUDI! Višu uskoro! #KasperskyLab #Kaspersky #Chipping #IFA15 #MobITIFA15 @kasperskylab

