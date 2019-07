Гори више од милион хектара шуме у Сибиру (ВИДЕО)

- Према најновијим извјештајима, 104 пожара бјесне у региону и угрожавају област од 1.030 милиона хектара - наводи се у саопштењу.

Руска новинска агенција ТАСС истиче да је већина пожара избила на тешко приступачним мјестима, гдје трошкови гашења превазилазе могућу штету због чега се ватрогасне снаге покреће тек када су угрожена насеља или инфраструктура.

У Краснојарску је раније проглашена ванредна ситуација.

Пожари су избили усљед дугог сушног периода и уз температуру која је виша од 30 степени Целзијусових.

