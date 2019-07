Пакистан: Срушио се војни авион; 17 погинулих (ФОТО/ВИДЕО)

Авион је пао у Равалпиндију, а након експлозије избила је и велика ватра на смрсканој летјелици.

Војни авион пао је на насељено мјесто код Раби Плазе у раним јутрањим часовима.

Погинула су оба пилота и три члана посаде. Kада се авион срушио, пет кућа је "погодио", пренијели су локални медији.

Exact moment when plane crashed in Bahria Town Islamabad , it can be seen it was flying very low and ultimately crashed. #BahriaTown #Planecrash pic.twitter.com/yLONEwWKoK