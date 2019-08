Спектакуларан гол Педра у побједи Челсија (ВИДЕО)

Педро је у 57. минуту утакмице препознао празан простор у одбрани Салцбурга и утрчао у шеснаестерац, Баркли је то на вријеме видио и послао му лопту, па је овај петом спровео право у мрежу.

Овај погодак је дефинитивно један од најљепших које је Педро постигао у својој каријери, а вјероватно ће се наћи и у избору за најљепши погодак ове године.

Челси је већ на полувремену водио са 3:0, пошто су голове постизали Рос Баркли и Кристијан Пулишић, а посљедњи пети погодак био је у "режији" Мичија Бачуаија у 88. минуту сусрета.

Што се тиче Салцбурга Онгуен и Минамино уписали су се у стрелце, а забиљежена је и повреда Матеа Ковачића за коју се за сада још увијек не зна степен озбиљности.

Pedro with an absolute peach. Served up by, who else, Ross “The Boss” Barkley. pic.twitter.com/pCULU30k8n