Земљотрес у Индонезији, погинуле четири особе (ФОТО/ВИДЕО)

Земљотрес јачине 6,8 степени погодио је у петак Јаву, а епицентар потреса био је на 151 километар од провинције Бантен, пренијела је агенција АП.

Како је саопштила Агенција за ублажавање катастрофа, једна жена је преминула од срчаног удара док се склањала на безбједну локацију због земљотреса.

Агенција додаје да је 1.050 људи потражило уточиште у склоништима.

#IndonesiaEarthquake has struck the west coast.The 6.9-magnitude earthquake struck just after 8am Province of Banten, on the island of Java.The shaking was felt in Indonesia's capital city of Jakarta, 240 miles from the epicenter, prompting people to run out of their homes. pic.twitter.com/30ZM8i7lK7