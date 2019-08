САД: Пуцњава у Дејтону; Десет мртвих (ФОТО/ВИДЕО)

Раније је јављено да је полиција убила једног нападача, а да је други у бјекству.

Инцидент се догодио у бару "Нед Пеперс" у кварту Орегон рано јутрос по локалном времену, само неколико сати након масовне пуњаве у граду Ел Пасо у државни Тексас у којој је погинуло 20 људи.

Један очевидац описао је нападача у Дејтону као мушкарца бијеле пути, обученог у црно, који је носио пушку, отворио ватру и пуцао око 30 секунди када је "убио или ранио 10 до 20 људи".

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi