Украјински "иљушин" уништен у Либији (ВИДЕО)

Авион компаније "Скајавитранс", који је у Мисрату долетео из Анкаре, уништен је у нападу Источнолибијских снага под командом генерала Калифе Хафтара.

Представници украјинске компаније саопштили су да је "иљушин" уништен у нападу дронова Источнолибијских снага око три часа послије поноћи, односно недуго пошто је слетео на аеродром у Мисрати.

BREAKING – The LNA says it has carried out five airstrikes against Misrata’s air college and destroyed one Ilyushin Il-76 cargo plane and ammunition depots. #Libya pic.twitter.com/8Q5tWU8PSZ