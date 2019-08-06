У четвртак вруће, до 35 степени Целзијусових

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити сунчано и веома топло, уз умјерено наоблачење, са максималном температуром ваздуха на југу и сјеверу од 35 степени Целзијусових.

Ујутро ће бити претежно ведро уз умјерену облачност, а током дана промјенљиво облачно уз сунчане интервале, веома топло, мјестимично вруће и спарно, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар ће бити слаб до умјерене јачине већином јужног и југозападног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура износиће од 16 до 21, на југу до 24 степена Целзијусова.