08/08/2019 | 07:53 | Извор: РТРС
Зворник обиљежава крсну славу
Град Зворник обиљежава крсну славу Свету Петку Трнову - заштитницу града.
У Цркви ове светитељке на Ђурђев граду, биће служена Света литургија, а вечерња служба у Храму Светог Јована Крститеља у Зворнику. Потом ће кроз град проћи литија, до платоа испред Народне библиотеке и музејске збирке, гдје ће представници града, свештенство и гости преломити славски колач.
Претходно ће на зворничком Споменику за 1.080 бораца погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату, бити служен помен и положени вијенци.