Зворник обиљежава крсну славу

У Цркви ове светитељке на Ђурђев граду, биће служена Света литургија, а вечерња служба у Храму Светог Јована Крститеља у Зворнику. Потом ће кроз град проћи литија, до платоа испред Народне библиотеке и музејске збирке, гдје ће представници града, свештенство и гости преломити славски колач.

Претходно ће на зворничком Споменику за 1.080 бораца погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату, бити служен помен и положени вијенци.