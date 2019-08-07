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08/08/2019 |  07:53 | Извор: РТРС

Зворник обиљежава крсну славу

Град Зворник обиљежава крсну славу Свету Петку Трнову - заштитницу града.
Зворник - Фото: СРНА
ЗворникФото: СРНА

У Цркви ове светитељке на Ђурђев граду, биће служена Света литургија, а вечерња служба у Храму Светог Јована Крститеља у Зворнику. Потом ће кроз град проћи литија, до платоа испред Народне библиотеке и музејске збирке, гдје ће представници града, свештенство и гости преломити славски колач.

Претходно ће на зворничком Споменику за 1.080 бораца погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату, бити служен помен и положени вијенци.