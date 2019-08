Експлозија у касарни у Русији, погинуле двије особе

- Током тестирања мотора на течно гориво дошло је до експлозије и пожара. Шест представника Министарства одбране и предузећа-конструктора су задобила повреде различитог степена. Два стручњака су преминула од задобијених рана - наводи се у саопштењу.

Није саопштено да ли је двоје погинулих уврштено међу тих шесторо повређених.

Сви повријеђени су одмах пребачени у болницу и засад није познато у каквом се стању налазе.

Истрага је у току.

Explosion occurred during the testing of a liquid rocket jet engine. #Russia https://t.co/S6vTVxe4EU