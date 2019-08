Одбојкаши Србије корак ближе Токију (ФОТО/ВИДЕО)

Само два мјесеца након тешке борбе и побједе Србије над Аустралијом у Лиги нација, исти актрери одмјерили су снаге и на квалификационом турниру за Олимпијске игре, а оно најважније за српску селекцију је да се побједник није мијењао.

Србија је константно била у предности и у првом сету који је изгубила, Аустралија је одбранила три сет лопте и повела са 1:0.

Од тог момента у великој мјери мијења се приступ игре изабраника Николе Грбића. Наредна два сета Србија осваја истим резултатом 25:19, на крилима расположеног Атанасијевића, који је како сервисом, тако смечом задавао главобоље Аустралијанцима.

Највећа борба гледала се у четвртом, посљедњем сету. Србија је поново константно имала предност, која је у једном тренутку износила 14:11.

