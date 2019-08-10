11/08/2019 | 17:43 | Извор: РТРС
ДНЕВНИК 2: Локализован пожар у кругу бивше фабрике Енергоинвест
У Дневнику 2 гледајте:
- Локализован пожар у кругу бивше фабрике Енергоинвест - Расклопна опрема у Источном Новом Сарајеву. Изгорјело 400 метара квадратних празне хале.
- Фискализација у Брчком - адвокати траже да буду изузети, надлежни тврде да неће бити повлаштених.
- Једина у региону - кардио-онколошка амбуланта у фочанској болници.
- Путин у Севастопољу на мотору - Украјина упутила протест Русији због Путиногов доласка на Крим.
- Завршена је 144. Невесињска олимпијада.
Дневник 2 гледајте од 19 часова и 30 минута на сљедећем линку.