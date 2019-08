Евакуација пола милиона људи због тајфуна у Јапану (ВИДЕО)

Како се наводи, тајфун, који се креће са југозапада ка јапанској обали, прети поплавом и клизиштима, чиме угрожава 280.000 становника на острвима Шикоку и Кјушу.

​Метеоролошка служба Јапана прогласила је четврти степен опасности, од пет могућих.

Watch Tropical storm #Krosa form and approach southern #Japan. It’s it’s huge and expected to make. Landfall Thursday at #Shikoku. #typhoon great example of tracking technology pic.twitter.com/dTuRTD4V5h