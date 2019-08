Канадери, хеликоптери и 400 ватрогасаца бори се с пожаром на Евији (ФОТО)

Пожар се гаси са копна и из ваздуха канадерима који покушавају да угасе ватру у тешко доступном кањону, наводи АП.

Укупно 12 канадера укључујући два италијанска и један из Шпаније и 11 хеликоптера наставили су данас акцију гашења пожара одмах по свитању.

Током ноћи на лице мјеста послато је стотинак ватрогасаца чиме је њихов број достигао 382.

Наводи се да је пожар обухватио фронт који се протеже на 12 километара и да је проглашена ванредна ситуација.

Око 500 становника те области евакуисано је до поднева у уторак. Неки су евакуисани полицијским аутобусима, док су други користили сопствена возила.

Пожар је избио у уторак и опустошио је природни резерват борове шуме, четири села су евакуисана првог дана, мада су се неки житељи вратили у своје домове у сриједу.

Evia fire confined to a gorge away from villages https://t.co/lTK44M67sU pic.twitter.com/B5Uq3XrI5W