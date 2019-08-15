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15/08/2019 |  18:04 ⇒ 20:16 | Извор: РТС

Застава самопроглашеног Косова на српској тврђави (ВИДЕО)

Институције самопроглашеног Косова истакле су заставу тзв. Косова на средњовековној српској тврђави у близини Новог Брда.
Застава самопроглашеног Косова на српској тврђави - Фото: РТС
Застава самопроглашеног Косова на српској тврђавиФото: РТС

Како јавља РТС, застава се види с околних путева.

Уз цркву Светог Николе која је у близини истакнута је још једна "косовска застава" и постављено неколико војних шатора, поред којих је десетак особа у униформама.

Власти самопроглашеног Косова недавно су одобриле служење католичке мисе на остацима православне цркве Светог Николе на Новом Брду.