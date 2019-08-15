Застава самопроглашеног Косова на српској тврђави (ВИДЕО)

Институције самопроглашеног Косова истакле су заставу тзв. Косова на средњовековној српској тврђави у близини Новог Брда.

Како јавља РТС, застава се види с околних путева.

Уз цркву Светог Николе која је у близини истакнута је још једна "косовска застава" и постављено неколико војних шатора, поред којих је десетак особа у униформама.

Власти самопроглашеног Косова недавно су одобриле служење католичке мисе на остацима православне цркве Светог Николе на Новом Брду.