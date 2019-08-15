15/08/2019 | 18:04 ⇒ 20:16 | Извор: РТС
Застава самопроглашеног Косова на српској тврђави (ВИДЕО)
Институције самопроглашеног Косова истакле су заставу тзв. Косова на средњовековној српској тврђави у близини Новог Брда.
Како јавља РТС, застава се види с околних путева.
Уз цркву Светог Николе која је у близини истакнута је још једна "косовска застава" и постављено неколико војних шатора, поред којих је десетак особа у униформама.
Власти самопроглашеног Косова недавно су одобриле служење католичке мисе на остацима православне цркве Светог Николе на Новом Брду.