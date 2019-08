Федерер поражен од 70. тенисера свијета (ВИДЕО)

Тренутно 70. тенисер на свијету је меч против једног од најбољих играча у историји добио за 63 минута, са 6:3, 6:4.

Рубљов ће се у четвртфиналу такмичења састати са земљаком Данилом Медведевим.

Већ на старту меча је било евидентно да Федерер није у најбољој форми, пошто је Рус успио да поведе са 2:0 и освоји један гем на његов сервис.

Швајцарац је успио да врати брејк, али је потом Рубљов освојио два узастопна гема и повео са 4:1, да би на крају сет завршио са 6:3.

Није изгледало да ће други сет кренути током негативним по Федерера, иако за првих шест гемова првог сета није успио да створи ниједну брејк шансу.

Први до такве ситуације је стигао Рус, у седмом гему, а ту могућност је искористио.

У десетом гему је добио шансу да оконча меч, што је и успио, искористивши прву прилику за то.

Оба тенисера су на крају терен напустили са сузама у очима - из различитих разлога.

Andrey the GIANT killer!



Qualifier @AndreyRublev97 stuns 7-time champion Roger Federer 6-3 6-4 for his best career win by ranking! #CincyTennis pic.twitter.com/8YfX1DkHbg