Барса у шоку, Атлетик Билбао славио на старту! (ВИДЕО)

Изабраници Ернеста Валвердеа нису успјели да остваре добар резултат без Лионела Месија, који је меч пропустио због повреде листа.

Каталонски гигант изгледао је веома лоше у Баскији, имали су само један шут у оквир гола и побједа заслужено иде у руке Билбаа.

Херој тријумфа је искусни Ариц Адурис, који је у 89. минуту постигао невјероватан гол.

Капа је центрирао, а прекаљени нападач је спектакуларним маказицама савладао Тер Штегена.

