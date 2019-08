Навијачи траже суспензију Митровића због симулирања ударца у главу (ВИДЕО)

Ипак, не прича се на Острву о том поготку репрезентативца Србије, већ о ситуацији када је пред крај меча покушао да задржи лопту у дуелу са Раџивом ван ла Паром.

Митровић је држао лопту како би украо на времену, потом су он и Ван ла Пар пали су на терен, а Митровић је, како снимци показују, симулирао да је добио ударац у предјелу главе, иако је нога противничког играча била у висини његовог стомака. Ипак на снимку из другог угла види се да је Ван ла Пар закачио руком Митровића по лицу.

What a digrace to the game... pathetic from Mitrovic. #FFC #HUDFUL #htafc pic.twitter.com/wiYLl7ZUtc