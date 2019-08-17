Данас и до 35 степени Целзијусових

У Републици Српској и ФБиХданас ће бити сунчано и топло вријеме уз највишу дневну температуру ваздуха и до 35 степени Целзијусових.

Јутрос преовладава сунчано и свјеже, уз локално малу облачност и маглу око ријека, док ће током дана бити сунчано и топлије, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша дневна температура ваздуха износиће од 27 до 32, на југу и сјеверу понегдје до 35 степени Целзијусових.

Дуваће слаб вјетар источног и сјевероисточног смјера, а у Херцеговини југозападног, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.