Србија освојила Акрополис куп! (ФОТО/ВИДЕО)

Изабраници Александра Ђорђевића остварили су и шесту побједу у припремама за Мундобаскет, који се игра од 31. августа до 15. септембра.

Србија је на овом мечу играла без Николе Јокића, који је у договору са селектором раније отишао за Београд, али ће се убрзо прикључити екипи.

"Орлови" су одиграли добру утакмицу пред пуном ОАКА ареном, а меч је обиљежила тешка повреда резервног плејмејкера Атинеуа, као и луда завршница.

Грчка је водила током 38 минута, али је Србија на крилима Богдановића и Бјелице успјела да преокрене. Ипак, онда се десило нешто неочекивано.

"Орлови" су имали великих осам поена предности у посљедњем минуту (72:64), али невјероватним сплетом околности Грчка је успјела да дође до изједначења и продужетка.

Мицић је промашио два кључна бацања, Танасис Адетокумбо је убацио тројку за изједначење, а Богдановић није успио да донесе побједу у регуларном дијелу меча.

Услиједио је продужетак у којем је кључну улогу имао Марко Гудурић, који је у посљедњем минуту ухватио веома важну лопту у нападу, а потом и изнудио фаул за три бацања.

Гудурић је погодио сва три и Србија је отишла на +5, на 23 секунде до краја (80:85). То ће се испоставити и коначан резултат, пошто домаћи састав није успио да поентира.

Најефикаснији код Србије био је Богдан Богдановић са 28 поена, четири скока и четири асистенције, док је Бјелица имао дабл-дабл учинак - 18 поена и 14 скокова.

