Техеран упозорава САД: Не дирајте га (ФОТО)

Након што су све свјетске агенције пренијеле да је ирански танкер, заплијењен на Гибралтару, коначно пуштен да отлпови, огласио се и Техеран.

Пошто је ослобађање танкера услиједило након што је Велика Британија, чије морнаричке снаге су и запленијиле танкер прије мјесец дана, одбила захтјев САД да се танкер задржи, Иран је упутио упозорење Америци уколико се усуде да га заплијене.

Иран је "послао потребна упозорења америчким званичницима да не праве грешку... јер би то имало озбиљне посљедице", изјавио је портпарол иранског МИП-а Абас Мусави. Није, међутим, наведено које су то посљедице.

Танкер Едријен Дарја 1, који је некад носио назив Грејс 1, почео је да испловљава прије поноћи.

Иранском танкеру дозвољено је да исплови из Гибралтара, након сто су британске власти те територије 18. августа одбиле захтјев САД да не ослободе танкер који је Гибралтар заплијенио прије више од мјесец дана због наводног кршења санкција ЕУ против Сирије.

Влада британске територије је образложила да ће танкеру бити дозвољено испловљавање, јер америчке санкције против Ирана не важе за Уједињено Краљевство и остатак Европске уније.

Ирански танкер превози око 2,1 милиона барела иранске сирове нафте.

