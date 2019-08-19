19/08/2019 | 14:42 ⇒ 20:32 | Извор: РТРС
У уторак до 36 степени Целзијусових
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује сунчано и топлије вријеме, мјестимично и вруће са температуром од 29 до 36 степени Целзијусових.
Јутро ће бити ведро и сунчано, уз температуру од 12 до 18, на југу до 22 степена Целзијусова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана биће сунчано и топло, мјестимично и вруће, уз локално слаб развој дневне облачности.
Дуваће слаб до умјерен вјетар источног и сјевероисточног смјера, у Херцеговини југозападног, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.