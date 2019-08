Трампов "урбанистички план" за Гренланд (ФОТО)

Шеф Бијеле куће је на свом Твитер налогу објавио монтирану фотографију на којој се види облакодер на којем пише Трамп усред насеља са дрвеним кућицама на Гренланду.

- Обећавам да ово нећу урадити Гренланду - написао је Трамп уз фотографију.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA