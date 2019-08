Како је "Оро" фасцинирало Шојгуа (ФОТО/ВИДЕО)

Она je у Русију стигла на позив руског Министарства одбране, а својим фантастичним наступом на великој сцени Парка Патриот, недалеко од Москве, одушевила је министре, начелнике генералштабова и представнике војног врха земаља-учесница Игара, као и припаднике Оружаних снага из 39 земаља из Европе, Азије, Африке, Централне и Латинске Америке.

Томашевићева је наступила са ансамблом песама и игара Руске армије "Александров", а такође је извела и своју пјесму "Оро", са којом је 2008. године на Евровизији у Београду заузела високо шесто мјесто.

Из првог реда Јеленин наступ је пратио и министар одбране Русије Сергеј Шојгу, који је поздравио певачицу срдачним аплаузом.

Српска пјевачица се на руском језику захвалила Шојгуу на позиву да учествује на затварању Војних игара, као и за могућност да наступи са познатим ансамблом "Александров", што је измамило осмјех на лицу руског министра.

Наступ српске поп звезде коментарисан је и након свечане церемоније затварања Игара, а руски новинари јој предвиђају блиставу каријеру у Русији - "уколико то она пожели".

