Глечер на Аљасци се одвалио, кајакаши за длаку избјегли смрт (ВИДЕО)

Хупер и његов пријатељ, кренули су на вожњу кајаком са циљем да разгледају лепоте глечера Спенсер.

- Било је апсолутно дивно гледати сирову снагу глечера док је падао. Ипак, имали смо среће јер смо преживјели - рекао је Ендрју.

Наиме, пошто су неко вријеме веслали, Ендрју је свом пријатељу рекао да чује неко чудно крцкање у близини, па су за сваки случај укључили камере.

- Када је глечер пукао, најприје су почели да падају мањи комади, онда неколико крупнијих и на крају се стропоштао највећи комад, били смо преблизу - додао је Ендрју.

Талас ледене воде кренуо је ка њима па су морали да прекину снимање.

Инцидент се догодио током неуобичајено топлих дана на Аљасци. Јул ове године био је најтоплији мјесец на Аљасци, икад забиљежен, навели су у Националној управи за океане и атмосферу.

Хупер није желио да коментарише догађај у контексту климатских промјена.

Прошлог мјесеца, њемачки брачни пар и њихов водич пронађени су мртви у води у близини глечера Валдез. Узрок смрти се још утврђује.

‘Coolest thing I’ve ever done in my life’: Two kayakers survive #Alaska glacier collapse



Two kayakers got dangerously close to a collapsing glacial bridge when exploring Alaska's Spencer Glacier on Aug 10. pic.twitter.com/ZBUCXyrUUY