Горе плућа свијета! (ФОТО/ВИДЕО)

Прашуме у бразилском дијелу Амазоније ове године погађа рекордан број пожара, показују подаци државне агенције за свемирска истраживања.

Институт је податке прикупљене уз помоћ сателита објавио недјељу дана након што је предсједник Бразила Жаир Болсонаро отпустио шефа ове институције због изношења података о сјечи шума.

Пожари су довели и до замрачења Сао Паола. Дневна тама која је трајала око сат времена, догодила се око 15 часова, након што су јаки вјетрови донијели дим из држава Амазонаса и Рондоније које су удаљене од Сао Паола више од 2.700 километара.

Највећа кишна шума на свијету кључна је у борби против глобалног загријавања.

Конзерватори су окривили Болсонара, тврдећи да је подстакао дрвосјече и пољопривреднике да крче шуму.

A beautiful picture of São Paulo Nightlife.



No. It isn’t.



This is São Paulo at 3pm!

Smoke from the Amazon fire blocked out the sun.



The planets lung has been burning for 3 weeks and I found out today.



