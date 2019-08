Хан: Лидери да испоштују Споразум о формирању власти

- Десет мјесеци након избора грађани БиХ и ЕУ с правом очекују формирање власти, како би убрзали спровођење неопходних реформи на европском путу. Лидери су 5. августа поставили тридесетодневни рок. Они морају испоштовати властиту посвећеност том року и остати кредибилни - навео је Хан на свом Твитер налогу.

#BiH: 10 months after the elections #BiH citizens and #EU are rightly expecting a formation of the government to advance on necessary reforms and the #EU path. Local leaders set a 30-day deadline on 5 August. They need to honour their own commitment to stay credible.