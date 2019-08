ЛШ: Звезда водила, ВАР донио Јанг бојсу изједначење (УЖИВО)

Јанг бојс 2

Црвена звезда 2

76 - Домаћин долази до изједначења, највише захваљујући ВАР технологији. Боаћи је испред Нгамаела избацио лопту у корнер, што је показао и арбитар из Холандије. Услиједили суи протести домаћих фудбалера, арбитар је ослучио да погледа снимак, "пронашао" је контакт и показао на бијелу тачку! Сигуран реализатор за 2:2 био је Гиљом Оро.

64 - Асале је могао до другог гола на мечу! Велика прилика за "бојсе", али нападач домаћина са пет метара промашује гол, и остаје 1:2.

60 - Звезда опаснија. Запријетили су Марин из слободног ударца, потом и Родић након корнера. Још пола сата игре до великог резултата "црвено - бијелих" у Берну.

46 - Какав наставак утакмице! Гарсија је одлично испратио напад који је повео Марин, услиједио је центаршут, а Шпанац маниром расних голгетера шаље лопту у мрежу за 1:2.

46 - Почело је друго полувријеме.

Крај полувремена. Звезда има активан резултат у Берну, послије првих 45 минута 1:1.

38 - Боаћи у доброј прилици, али Ван Болмос одлично интервенише, и падом у ноге нападачу Звезде спашава своју мрежу.

36 - Каква прилика за Звезду! Марко Марин се нашао очи у очи са голманом домаћина, услиједио је ударац, и чинило се мат, међутим са гол линије Луштенбергер спашава свој тим. Остаје 1:1.

25 - Борјан поново одличан! У размаку само од 30 секунди два пута сјајним интервенцијама спријечава Јанг бојс да поново дође у водство.

20 - "Црвено - бијели" су се ослободили грчу послије изједначујућег поготка Дегенека. Гарсија је потегао са 20-ак метара, али Ван Болмос је био будан и зауставља ударац.

18 - Звезда из прве шансе долази до поравнања! Након корнера Милош Дегенек је највиши у скоку, и параболом шање лопту у мрежу. Поново смо на почетку, али сада је Звезда у предности, јер већ има у џепу гол у гостима...

Champions League Qualification : ( Young Boys 1 × 1 Crvena Zvezda ) - Crvena Zvezda first goal .. #UCL #fkcz #BSCYB #YBRS pic.twitter.com/i360HvbGMG

9 - Још један опасан напад Јанг бојса, овај пут лопта завршава преко гола. Лош улазак шампиона Србије у меч.

Champions League Qualification : ( Young Boys 1 × 0 Crvena Zvezda ) - Young Boys first goal .. #UCL #fkcz #BSCYB #YBRS pic.twitter.com/zAcg8j6lUz

7 - Нажалост, први озбиљнији напад домаћин претвара у гол. Неуспјешна офсајд змака Звездиних играча, Асалеа оставља усамљеног, који са 10-ак метара погађа мрежу. Борјан је мало захватио лопту, али недовољно да је скрене из гола.

1 - Судија Дени Макели из Холандије дао је знак да сусрет почне.

Звезда ће имати невјероватну подршку у Берну. Преко 5.000 навијача налази се на стадиону "Швајцарска".

Познати су и састави:

Јанг бојс: Ван Болмос, Зесигер, Сијеро, Нгамалеу, Асале, Нсаме, Абишер, Гарсија, Луштенбергер, Лотумба, Переира.

Црвена звезда: Борјан, Гобељић, Дегенек, Панков, Родић, Кањас, Иванић, Вукановић, Марин, Гарсија, Боаћи.

--------------------------------------------------------------------------------------

Меч у Берну је имао своју увертиру на улицама главног града Швајцарске, гдје су у главној улози били навијачи Црвене звезде

Red Star Belgrade fans #Delije fans march though Swiss capital before tonight playoff #UCL game against Young Boys. pic.twitter.com/c1mz9cIsLO