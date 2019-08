Реми у Берну, Звезда на корак од Лиге шампиона! (ФОТО/ВИДЕО)

Изабраници тренера Владана Милојевића остварили су фантастичан резултат у првом мечу, и стекли су предност, како резултатску, али и психолошку пред реавнаш који се игра следећег уторка на стадиону "Рајко Митић", који ће сасвим сигурно бити испуњен до посљедњег мјеста.

Није добро кренуло по Звезду, јер је Јанг бојс већ у седмом минуту дошао до предности. Неуспјешна офсајд замка Звездиних играча, Асалеа оставља усамљеног, који са 10-ак метара погађа мрежу. Борјан је мало захватио лопту, али недовољно да је скрене из гола.

Champions League Qualification : ( Young Boys 1 × 0 Crvena Zvezda ) - Young Boys first goal .. #UCL #fkcz #BSCYB #YBRS pic.twitter.com/zAcg8j6lUz

На срећу, "црвено - бијелима" није дуго требало да се врате на побједнички колосијек. Већ у 15. минуту послије корнера који је извео Марин, највиши у скоку је био Дегенек, и главом шаље лопту у мрежу за 1:1.

Средина првог полувремена припала је прваку Швајцарске, који у неколико наврата опаснио пријети, а Борјан је у једној минути два пута фантастично интервенисао, и свој тим спасио од сигурног водства домаћина.

Зато је крај полувремена био на страни гостију. Сјајну прилику имао је Марин, потом и Боаћи, али недостајало је мало присебности, међутим и добре интервенције задње линије Швајцараца спријечили су Звезу до водства.

Зато је друго полувријеме кренуло као из снова. Марин центрира, а Гарсија погађа мрежу за 1:2.

Домаћин долази до изједначења, највише захваљујући ВАР технологији. Боаћи је испред Нгамаела избацио лопту у корнер, што је показао и арбитар из Холандије. Услиједили суи протести домаћих фудбалера, арбитар је ослучио да погледа снимак, "пронашао" је контакт и показао на бијелу тачку! Сигуран реализатор за 2:2 био је Гиљом Оро.

До краја меча Звезда је издржала, и сада се све пита. Лига шампиона је, чини се, никада ближе....

Увертира у Берну је била паклена, јер велики број навијача Црвене звезде током кортеа према стадиону направио је неколико екцеса, који на срећу нису прерасли у озбиљније инциденте.

Red Star Belgrade fans #Delije fans march though Swiss capital before tonight playoff #UCL game against Young Boys. pic.twitter.com/c1mz9cIsLO