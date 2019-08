Џонсон дигао ногу на сто током разговора с Макроном (ВИДЕО)

Џонсон је снимљен како, у шали, накратко подиже ногу и прислања стопало на сточић у Јелисејској палати, послије чега је махао фотографима у соби, док је Макрон, посматрајући то, дјеловао као да се забавља, преноси агенција.

Све се то догодило пошто су се двојица лидера обратила новинарима у дворишту Јелисејске палате, гдје је Макрон упозорио да нема довољно времена да се у потпуности измијени споразум о Брегзиту прије 31. октобра, када истиче рок за излазак Велике Британије из ЕУ.

Јелисејска палата саопштила је да су разговори били конструктивни и темељни.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4