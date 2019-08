Пољска: Муња убила пет особа, 100 повријеђених, проглашен дан жалости (ВИДЕО)

Муња је ударила у групу планинара који су се налазили на врху планинског ланца Татре, на граници између Пољске и Словачке.

Четири особе су погинуле на пољској страни, међу којима је и двоје дјеце, док је једна особа погинула на словачкој страни планине.

Очевици кажу да је олуја избила одједном, након сунчаног јутра.

- Нико није очекивао да ће тако нагло избити толико снажна олуја - казао је пољски премијер.

If you're wondering why 5 people died and 100 were injured on #Giewont.

Maybe a 50 feet long steel cross on top of a 6217 feet high mountain wasn't a great idea pic.twitter.com/v7z69EfQVd